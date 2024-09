Taurino: “Derby? Perugia grande squadra, ma…”

Il tecnico rossoblù dopo l'1-1 del Curi: "Gol del pareggio? Per come eravamo messi qualche errore lo abbiamo commesso. Ma va bene così. C'è un pizzico di rammarico per le occasioni create, perchè potevamo vincerla".

Il Gubbio non va oltre l'1-1 nel derby contro il Perugia, ma può recriminare qualcosa per quanto prodotto nell'arco della gara. E' d'accordo il tecnico rossoblù Roberto Taurino, che nel post partita ha commentato così il risultato: “Abbiamo fatto una grandissima partita contro una signora squadra, in un momento in cui qui a Perugia c’era grande entusiasmo. Abbiamo tenuto botta alla grande. C’è un pizzico di rammarico perché le occasioni migliori le abbiamo avute noi per vincerla. Ci teniamo stretta la prestazione”.

Taurino: "La forza di questa squadra sta nel lavoro settimanale" — Taurino poi svela il segreto di questa ottima partenza stagionale: “Noi abbiamo una rosa giovane ma di qualità, con del potenziale da esprimere. La forza di questa squadra sta negli allenamenti, non ne abbiamo sbagliato uno fino ad oggi. Questa non è una cosa scontata, ci permette di essere pronti e concentrati per saperci adattare ai momenti della gara. In un campionato così equilibrato se non sai adattarti alle situazioni non ne esci indenne. E oggi lo abbiamo dimostrato".

Infine, l'analisi sul gol del pari del Grifo, prima rete subita tra l'altro dopo 330 minuti di imbattibilità: "Gol del pareggio? Per come eravamo messi qualche errore lo abbiamo commesso. Ma va bene così. La grandezza di questa prestazione sta nel fatto che i ragazzi erano nervosi negli spogliatoi. Erano convinti di poterla vincere e questo è più importante del risultato stesso”.