Serie C, Gori salva l’Avellino: 1-1 il derby umbro tra Perugia e Gubbio

Un gol di Gori evita la sconfitta all'Avellino (1-1) nel derby con la Cavese; a Perugia finisce 1-1 il derby umbro col Gubbio.

Vincenzo Bellino Redattore 16 settembre 2024 (modifica il 16 settembre 2024 | 01:26)

Non ci sono nè vinti, nè vincitori nei derby della 4ª giornata di Serie C. 0-0 tra Casertana e Turris; un colpo di testa di Gori evita la sconfitta all'Avellino contro la Cavese; al Renato CuriPerugia e Gubbio si dividono la posta in palio.

Cavese gelata al 95': Gori salva l'Avellino — Doveva essere la gara della svolta e invece l'Avellino non va oltre l'1-1 contro la Cavese. Terzo pareggio consecutivo per la compagine biancoverde, 17ª in classifica con appena tre punti all'attivo. E pensare che il derby del De Cristofaro poteva finire anche peggio visto che fino al 94' i padroni di casa conducevano 1-0 grazie alla rete siglata dal neoentrato Marranzino. Un guizzo di Gori vale l'1-1, ma la società irpina riflette sul futuro di Michele Pazienza, l'allenatore originario di San Severo rimane a rischio.

Mezzoni risponde a D'Ursi: 1-1 il derby umbro Perugia-Gubbio — Finisce 1-1 anche il derby del Renato Curi tra Perugia e Gubbio. Ospiti in vantaggio al 52' con D'Ursi ma la gioia del gol dura appena 9', al 61' Mezzoni sigla la rete dell'1-1. Un pareggio che fa più comodo al Gubbio, che scala in terza posizione a quota 8, superato dalla Vis Pesaro (9), ma distante di sole due lunghezze dall'Entella capolista (10). Il Perugia torna a far punti dopo il ko col Carpi, ma è un pari che non gli permette di muovere più di tanto la classifica, resta infatti momentaneamente fuori dalla zona playoff.