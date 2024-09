Derby, Gubbio a Perugia con mille tifosi e quel tabù…

Poche ore e sarà derby tra Perugia e Gubbio. I rossoblù devono infatti sfatare il tabù Curi, visto che in poco meno di cento anni non è mai arrivata una vittoria. “Non lo so se sarà la volta buona per sfatare il tabù -ha detto il tecnico del Gubbio Roberto Taurino nel pre-partita- i risultati come sempre sono frutto di tante situazioni e anche gli episodi incidono. Quello che so è che dovremo offrire una prestazione all’altezza della situazione. Abbiamo l’obbligo di dare tutto per questa maglia e dare il meglio di noi stessi. Poi vedremo al novantesimo se sarà stato sufficiente.