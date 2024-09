Perugia, Formisano pre derby: “Gubbio? Solido e forte”

Il tecnico biancorosso: "Ora va dato quel quid in più. I rossoblù? Sono una squadra solida, pratica, che ha subito zero gol, ambiziosa, ma che ha legittimato le sue ambizioni. Dovremo stare molto attenti".

Un nuovo capitolo si è aperto in casa Perugia. Dopo il cambio societario da Santopadre a Faroni, un nuovo inizio per tutto l’ambiente biancorosso. E poi l’entusiasmo ritrovato dei tifosi e il derby contro il Gubbio in arrivo (domani sera ore 20.45, stadio Renato Curi). Cosa chiedere di più? Forse solo i tre punti. E’ quello che sperano tutti, compreso il tecnico del Grifo Alessandro Formisano, che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i rossoblù di Roberto Taurino.