Serie C, Avellino fermato nel derby dal Giugliano: 1-1

Stecca ancora l'appuntamento con i primi tre punti stagionali l'Avellino nel girone C della serie C. A fine gara il tecnico Michele Pazienza commenta: "Io in discussione? Fa parte del calcio. L'allenatore vive di risultati":

Pazienza: "Io in discussione? Fa parte del calcio. L'allenatore vive di risultati"

"Bisogna finalizzare di più e arrivare al tiro, tante volte siamo poco concreti. Redan? Non abbiamo dei riferimenti precisi in termini di minutaggio. La sua condizione è decisamente migliorata. Pensavamo di dargli 30/35 minuti, secondo me ha anche qualcosa in più. Dobbiamo valutare e parlare con il ragazzo, quando entra crea sempre qualche situazione pericolosa. Per avere il giusto equilibrio, deve fare anche l'altra fase. Se mi sento in discussione? Fa parte del calcio, so come funziona. Sappiamo benissimo che l'allenatore vive di risultati".