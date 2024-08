Pagliuca dopo il ko nel derby: “Avellino? Davvero forte”

Pagliuca: "Avellino squadra importante"

"Dobbiamo fare i complimenti all’Avellino -ha detto chiaro e forte Pagliuca- perché ha avuto le tre occasioni e ha segnato. Noi ne abbiamo avute diverse, ma non siamo stati bravi. Credo che sia stata una buona gara da parte della Juve Stabia, così come da parte dell’Avellino. Noi abbiamo messo quel qualcosina in meno che ci ha portato a prendere questi tre gol. L’Avellino è una squadra importante, davvero forte in questa categoria. Eravamo alla prima uscita impegnativa, abbiamo fatto alcune cose bene ed altre meno, dobbiamo avere la lucidità di analizzarla bene. Non mi sento di dire più tanto in questo momento perché ho visto una Juve Stabia che per lunghi tratti ha fatto bene, voglio capire da cosa sono dovuti questi cali di attenzione. C’è del buono e ci sono delle cose da correggere".