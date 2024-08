Coppa Italia, il derby tra Avellino e Juve Stabia a chiudere il turno preliminare

In palio, per le due squadre, ci sarà l’accesso ai trentaduesimi di finale e, nello specifico, alla gara con l’Udinese, che si disputerà venerdì 9, alle 18:30.

Allo stadio “Partenio-Lombardi” stasera c'è il derby campano. L'Avellino di Michele Pazienza e la Juve Stabia di Guido Pagliuca, di fatti, faranno il loro esordio stagionale nella gara valevole per il turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025. In palio, per le due squadre, ci sarà l’accesso ai trentaduesimi di finale e, nello specifico, alla gara con l’Udinese, che si disputerà venerdì 9, alle 18:30, in diretta su Italia Uno.

Da quest’anno il regolamento della Coppa Italia prevede una sostanziale novità. In caso di pareggio al 90’, infatti, fino ai quarti di finale, non sono previsti i tempi supplementari. Qualora la sfida del “Partenio” finisse in parità entro il 90’, dunque, Avellino e Juve Stabia si sfiderebbero direttamente ai calci di rigore. Per il turno preliminare sono inoltre da segnalare l’assenza del Var e la mancata copertura televisiva. Avellino e Juve Stabia si sfideranno in questo turno preliminare e chiuderanno il lotto delle quattro partite prima dei trentaduesimi di finale.

Coppa Italia 2024-25: al via con il turno preliminare — Nella giornata di ieri, infatti, la Carrarese ha vinto in casa contro il Catania per 2-1 garantendosi il passaggio del turno contro il Cagliari. Il Mantova, invece, è passata contro la Torres e si troverà di fronte il Lecce, sognando un eventuale ottavo di finale col Milan. Cesena e Padova alle 20:30 per definire l'avversario del Verona e come detto il derby campano per scoprire la prossima squadra che darà il via alla stagione anche all'Udinese. La Coppa Italia 2024-25 è partita: tutte a caccia del titolo che vinse la Juventus nella passata stagione.

Mister Pazienza è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro le vespe: “Sarà la prima partita ufficiale davanti alla nostra gente, che ci vede impegnati sul risultato. È una gara che conta, può darci la possibilità di andare a fare una nuova esperienza. È una gara che ci deve proiettare nel futuro, mi aspetto dei passi in avanti rispetto alla sfida contro il Crotone.