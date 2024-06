La Juve Stabia a Benevento? Troppa rivalità da derby, meglio evitare come a Como…

Più o meno quello che è accaduto fra Como e Monza, con i lariani che preferiscono non giocare in Brianza durante i lavori allo stadio di Sinigaglia per la grande rivalità fra le due tifoserie, si sta ripetendo anche in Campania.

All’atto dell’iscrizione in Serie B, il club gialloblù stabiese ha indicato lo stadio Garilli di Piacenza come impianto alternativo al Menti, lo stadio di Castellammare che necessita di lavori di adeguamento. Tutto dovrebbe concludersi in tempo utile per l’inizio del prossimo campionato, ma non si sa mai...