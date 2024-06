Coppa Italia, subito derby Juve Stabia-Avellino: e poi in campionato…

Sembra rientrato anche l’allarme in casa Turris: per l'Avellino tanti derby nella prossima stagione e non solo in coppa Italia...

Charles Herisson 6 giugno - 14:28

Dopo l'eliminazioni nelle semifinali playoff per la B, l’Avellino sta pensando già alla prossima annata sportiva, con gli impegni della squadra biancoverde che si apriranno con l’appuntamento in Coppa Italia, in virtù del piazzamento in campionato.

Il debutto ad inizio agosto

Il turno preliminare della coppa Italia sarà un derby sul campo della Juve Stabia, formazione che ha vinto il Girone C e promossa in Serie B. Alla fase successiva, in caso di qualificazione, gli irpini affronteranno l’Udinese, sempre in trasferta.

Avellino e Benevento, entrambe semifinaliste, avranno tempo fino al prossimo 11 giugno per presentare l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Quattro delle cinque campane hanno già formalizzato la domanda: Sorrento, Cavese, Giugliano e Casertana parteciperanno alla stagione di Lega Pro 2024/25.