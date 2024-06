Avellino, sognando il derby in finale; Pazienza: “Proveremo a ripagare i tifosi”

Avellino in campo domani sera a Vicenza per conquistarsi la finale play-off. Dopo le tante occasioni sprecate al Partenio, Pazienza chiede la stessa fame per trovare l'impresa e magari il Benevento in finale

Emanuele Landi Redattore 1 giugno 2024 (modifica il 1 giugno 2024 | 15:25)

L'Avellino, dopo il pari 0-0 col Vicenza al Partenio Lombardi, proverà domani sera in trasferta a conquistarsi la finale play-off di Lega Pro. Non sarà semplice superare i biancorossi ma se gli irpini dovessero passare il turno potrebbero trovarsi di fronte o Carrarese o Benevento per l'ultimo pass per la prossima Serie B. I sanniti, invece, dovranno recuperare al Vigorito dall'1-0 targato Finotto ma a questo punto sperano davvero nel derby in finale. Lo stesso si augurano i Lupi che in campionato li han vinti entrambi 1-0 finendo a +3 dai rivali regionali.

Il tecnico dell'Avellino, Michele Pazienza, però, è concentrato solo sul Vicenza. Queste le sue frasi in conferenza stampa raccolte dai colleghi di Tuttoavellino.it: "In linea generale c'è un po' di stanchezza, qualche acciacco, qualche affaticato, problemi che hanno anche gli avversari quando si giocano diverse partite in pochi giorni. Patierno si porta avanti già da un paio di partite un problema al collaterale, non è nulla di grave, è fastidioso ma sta stringendo i denti e può giocarci sopra senza problemi".

Avellino, stanco ma caricato dai tifosi — Gara dell'andata: "Dobbiamo presentarci alla gara di domani con la stessa fame, con la stessa determinazione, non siamo appagati anche perché è finita 0-0 e non abbiamo fatto ancora nulla. Dobbiamo cercare di avere un atteggiamento positivo, in base alle reazioni, alle dinamiche che si sviluppano. Ci sarà una fase dove dovremo difendere, una fase dove attaccare, una fase dove soffrire, dobbiamo essere bravi in tutto".

Sul Vicenza: "Come si scardina? Bisogna alzare i ritmi, è questo quello che abbiamo provato a fare nella gara di andata, dove abbiamo costruito 4-5 palle gol. Proveremo ad insistere su questa strada. Come detto è un avversario che non prende gol, forte a livello difensivo, bisogna essere bravi, sono forti nello spazio aperto, quindi quando attaccheremo proveremo a non lasciargli campo, dove ci sono giocatori micidiali e possono far male".

Sul clima dei tifosi: "Questo entusiasmo è uno stimolo, queste situazioni, queste dinamiche che si sviluppano sono solo uno stimolo e non una pressione aggiuntiva. Tutto questo affetto, questo entusiasmo, ci dà un aiuto, nel momento in cui viene a mancare un po' di energia e la loro spinta può aiutarci a superare momenti di difficoltà. Fa davvero piacere questo entusiasmo e proveremo a ripagarlo".