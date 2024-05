Playoff Serie C, derby veneto al Vicenza: l’Avellino elimina il Catania

Avellino , Vicenza , Carrarese e Benevento , sono queste le quattro semifinaliste dei play-off di Serie C . Gli irpini ribaltano il Catania al Partenio dopo la sconfitta della gara d'andata, il Lanerossi si impone nel derby veneto col Padova , dopo il 2-0 del Menti i biancorossi concedono il bis all'Euganeo. Basta il pari a Carrarese e Benevento rispettivamente contro Juventus Next Generation e Torres .

Derby Veneto al Vicenza

Il Vicenza trionfa nel derby veneto e vola in semifinale play-off dove affronterà l'Avellino che ha avuto la meglio sul Catania. Al Padova sarebbe bastata una vittoria con due reti di scarto per il passaggio del turno, in virtù di una miglior posizione in classifica in regular season rispetto al Lanerossi. Dopo il 2-0 dell'andata, l'inizio dei biancoscudati è incoraggiante, al 27' il palo grazia il Vicenza su un colpo di testa di Bortolussi, servito ottimamente da Capelli; poco dopo su una conclusione di Radrezza, respinta da Confente, Zamparo fallisce clamorosamente il tap-in da due passi.