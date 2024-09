Avellino nel caos: Pazienza a rischio e domenica c’è il derby con la Cavese

Avellino nel caos, la squadra irpina in crisi di risultati, il tecnico Pazienza a rischio esonero e domenica c'è il derby con la Cavese.

Vincenzo Bellino Redattore 14 settembre - 01:05

Ai nastri di partenza era considerata la grande favorita per la vittoria finale del Girone C di Serie C, ma i risultati delle prime tre uscite stagionali ci dicono altro. Il campionato dell'Avellino è iniziato nel peggiore dei modi, la squadra irpina ha raccolto due punti in tre partite e si trova in penultima posizione. Un ruolino di marcia da dimenticare che aggrava la posizione di Michele Pazienza: il derby di domenica sera contro la Cavese potrebbe già essere l'ultima spiaggia per l'allenatore biancoverde.

Avellino, la Sud insorge: "Perinetti e Pazienza fuori..." — "Questa piazza merita rispetto! È il momento di dire basta! Ci sentiamo presi in giro da una proprietà che è allo sbaraglio più totale, che viene soggiogata e tenuta in scacco da quattro incapaci e permette loro di mancare di rispetto all'intera tifoseria. [...] Noi non staremo a guardare in silenzio!!! Perinetti, Condò, Pazienza e Strano li vogliamo fuori dall'Avellino e da Avellino".

Tre giornate di campionato sono bastate per mandare su tutte le furie il tifo organizzato dell'Avellino. Nel mirino dei supporters biancoverdi sono finiti la dirigenza e l'allenatore Michele Pazienza e la sensazione è che la situazione potrebbe degenerare qualora la compagine irpina non riuscisse a far risultato a Cava de' Tirreni.

Pazienza a rischio esonero — Vincere e convincere. Sarà questo l'obiettivo di Michele Pazienza, a caccia della prima vittoria stagionale contro la Cavese. Dopo la sconfitta col Picerno e i pareggi con Giugliano (1-1)e Audace Cerignola (0-0), i lupi sono attesi dal secondo derby campano del campionato. Stando ai rumors delle ultime ore qualora la compagine irpina non dovesse tornare da Cava de' Tirreni con i tre punti, il tecnico originario di San Severo potrebbe anche essere sollevato dall'incarico.

Cavese-Avellino, il derby degli ex — Anche la Cavese, come l'Avellino, è stata sconfitta nella gara d'esordio 2-1 contro il Benevento, ma a differenza degli irpini è riuscita a risalire la china grazie al successo sul Crotone (2-1) e allo 0-0 nel derby col Giugliano. La squadra di mister Raffaele Di Napoli proverà ad allungare la striscia positiva di risultati e a dar seguito alla crisi biancoverde.

Tanti gli ex della sfida che scenderanno in campo domenica sera al De Cristofaro (ore 20:45), l'attuale tecnico degli Aquilotti, infatti, è stato vice-allenatore di Salvatore Campilongo sulla panchina dell'Avellino nella stagione 2008-2009 in Serie B. Oltre al condottiero napoletano, si confronteranno contro il proprio passato anche il difensore Agostino Rizzo (all'Avellino dal 2020 al 2024), l'attaccante Giuseppe Fella (all'Avellino dal 2020 al 2021 con un trascorso anche nelle giovanili) e il centrocampista Salvatore Pezzella, in prestito dall'Avellino alla Cavese.