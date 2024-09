Derby di Serie C, nel girone C il Monopoli asfalta 4-1 il Foggia nel derby pugliese: 0-0 nel derby campano tra Giugliano e Cavese

Vincenzo Bellino Redattore 9 settembre - 09:49

Nella terza giornata del Girone C di Serie C il Monopoli si aggiudica il derby pugliese col Foggia, che rimedia un sonoro 4-1 tra le mura amiche dello Stadio Pino Zaccheria. Non vanno oltre lo 0-0 Giugliano e Cavese nel derby campano disputato allo Stadio Alberto De Cristofaro.

Super Monopoli: Foggia ko nel derby — E pensare che il derby pugliese col Monopoli era iniziato nel migliore dei modi per il Foggia, in vantaggio al 6' con Salines. Tuttavia il gol siglato dall'ex Feralpisalò si è rivelato una mera illusione, durato soltanto 9'. In 180 secondi, infatti, gli ospiti prima hanno siglato il gol del pareggio con Vitteritti (15') e poi hanno completato la rimonta con Calvano (18'), chiudendo in vantaggio la prima frazione di gioco (1-2).

Nella ripresa il Monopoli ha incrementato il proprio vantaggio, Bruschi al 53' ha chiuso i giochi, Bulevardi all'86' ha fissato il punteggio sul definitivo 4-1. Un successo che permette al Monopoli di salire in quinta posizione con 6 punti e di riscattare il ko del weekend precedente contro il Sorrento; primo stop stagionale per il Foggia, 9° in classifica con 4 punti.

Cavese e Giugliano si annullano — Termina a reti bianche il derby campano tra Giugliano e Cavese. La squadra di casa conserva l'imbattibilità dopo tre gare, cinque punti all'attivo, e colleziona un altro pareggio dopo l'1-1 della scorsa settimana nell'altro derby campano contro l'Avellino. La Cavese, invece, dopo il ko all'esordio col Benevento, conferma il momento positivo e porta a casa un punto importante che dà seguito al successo ottenuto lo scorso weekend contro il Crotone.