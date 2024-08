Serie C, la Cavese non batte il Benevento da 9 derby

Sale l'attesa per la super sfida. Per il derby nel Sannio, lo spicchio di stadio riservato ai tifosi blufoncè sarà accessibile solo ai residenti nelle province di Napoli, Avellino e Caserta e vietato ai residenti a Salerno e Benevento.

Sarà la volta buona? Chissà. Forse sì, forse no. L'importante sarà approcciare bene la partita e poi rendere la vita difficile al Benevento. Facile a dirsi, ma poi bisognerà metterlo in pratica sul campo. Tant'è, che questo, sarà l'obiettivo della Cavese, neopromossa in serie C di scena lunedì sera al Vigorito contro le "streghe" giallorosse.