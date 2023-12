Benevento, pizzeria chiusa e blindata dal derby: incasso perso e clienti respinti…

Doveva essere una normale domenica sera di lavoro, nel corso di un importante ponte festivo. E invece la tensione per il derby fra Benevento e Avellino ha in inibito e paralizzato una intera attività commerciale...

Enrico Vitolo

Polemiche ancora vivissime per quanto accaduto in occasione del derby tra Benevento e Avellino di domenica scorsa. L'impatto dei tifosi irpini è stato tutt'altro che leggero. Erano in più, probabilmente, dei mille consentiti e tra petardi e fumogeni sono andati oltre (come conferma la foto di Tvsette Benevento), tanto che la curva biancoverde è stata chiusa per un turno.

Ordinanza di chiusura della via

Nella zona dello stadio, ci sono state attività commerciali che non hanno potuto materialmente lavorare.. E’ il caso della pizzeria “Napul’è”, impossibilitata a lavorare, per l'ordinanza di chiusura della via Avellino. A raccontare il tutto è il proprietario, Ugo Aquino: “La strada è stata completamente chiusa, sin dal pomeriggio. Nemmeno ai miei dipendenti è stata data la possibilità di raggiungere il locale e infatti hanno parcheggiato nei parchi. E i clienti? Come dovevano raggiungerci? Ho dovuto chiudere il ristorante, disdicendo le prenotazioni e rispondendo ‘no’ alle telefonate. Il tutto di domenica sera, la domenica – tra l’altro – di chiusura del ponte dell’Immacolata. Un incasso importante perso”.

E se dovesse succedere di nuovo? “Il punto adesso è questo - dichiara ancora il proprietario del locale a Ntr24.tv - cosa accadrà quando arriveranno altre tifoserie numerose? Un paradosso, un tifoso dell’Avellino poteva andare al Mc Donald’s situato a poche decine di metri dallo stadio e incrociare cento beneventani ma noi in via Avellino non potevamo lavorare”.

