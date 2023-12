Derby, lupi contro streghe: parla Clemente Mastella: “Petardi? Nulla di drammatico…”

L'Avellino ha portato via tre punti dalla trasferta al Vigorito lasciando l’amaro in bocca agli sportivi locali. Il sindaco Clemente Mastella, a margine di un incontro svoltosi al Museo del Sannio, ha affrontato pubblicamente il tema dei numerosi fumogeni e petardi che sono partiti prima della gara e anche a gara in corso

Le parole di Clemente Mastella: “Non compete al Comune l’ordine pubblico. Io ero a letto. Non mi pare che quanto accaduto sia stata una cosa cosi drammatica. Non vorrei che questo fosse un alibi. Purtroppo è capitato, il pari sarebbero stato più giusto. Ci riprenderemo, facessero come me. Ho perso e ho vinto nella vita. Abbiamo perso ieri sera speriamo di ritornare in serie B nonostante la sconfitta di ieri”.