Benevento, mister Andreoletti perde il derby e rischia l’esonero: tifosi irpini fuori controllo…

Fine gara, il commento del tecnico dei sanniti: "Esonero? Io lavoro al massimo, fin quando me lo fanno fare. Se poi la società farà scelte diverse, le rispetterò. Io sono convinto che questa squadra ce la possa fare, ma stiamo ricostruendo dalle macerie e non è una passeggiata".

Problemi sulla curva del settore ospiti al derby, come conferma Cronachedelsannio.it: "I lupi hanno bypassato ogni forma di controllo, assaltando il settore ospiti in una quantità numerica piuttosto sospetta (non erano 1000 i tagliandi venduti?) ed introducendo al “Vigorito” un arsenale pirotecnico che, una volta scagliato integralmente sul terreno di gioco, ha finito per impanicare i bambini ancora presenti sul rettangolo verde dopo aver accompagnato le due squadre in campo. Gli organizzatori di un insufficiente servizio d’ordine, dunque, hanno consentito una barbara grezza, ma ora dovranno certamente rispondere dello scempio a cui hanno assistito i 7600 tifosi giallorossi presenti al “Vigorito”.