Benevento, lo striscione di sfottò non porta bene: 11 anni dopo, rivince l’Avellino…

L’Avellino si aggiudica il derby sul campo del Benevento e torna a vincere contro i giallorossi dopo undici anni. Boccata d’ossigeno per Michele Pazienza e i suoi uomini che tornano a conquistare i tre punti dopo tre turni.

Benevento- Avellino si è giocata pomeriggio, 10 dicembre 2023, alle ore 18:30. La trasferta è stata libera per i tifosi dell’Avellino, che hanno potuto assistere al match contro il Benevento.

Nel clima derby non sono mancati gli sfottò

Uno striscione esposto sul ponte dove passavano i tifosi dell'Avellino per raggiungere lo stadio Vigorito, è stato notato da molti. Ma non ha portato bene: Benevento-Avellino 0-1 il risultato finale.

E in ogni caso sull'ultima stagione in A nel 1988, questa la risposta social di un tifoso avellinese: "Sarà stato pure il 1988, ma cmq 10 anni di A di fila li abbiamo fatti, il primo anno di seria vostro e stato una vera delusione. Perdevano anche con squadre di bassissimi profilo. Poi nelle nostre file abbiamo avuto giocatori di altissimo profilo, da voi chi è passato? Paragone che non regge".