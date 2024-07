Serie C, girone C: è subito derby Benevento-Cavese

In mattinata sui canali ufficiali delle Lega Pro sono stati svelati i calendari della nuova stagione. Torna a distanza di quasi quattordici anni dall'ultima volta al Vigorito, l'importante derby Benevento-Cavese.

Nella tarda mattinata, sui canali ufficiali della Lega Pro sono stati svelati i calendari di Serie C per la stagione 2024-2025. Non esattamente una consuetudine per la terza serie del calcio italiano, che stavolta è riuscita nell’impresa di non accumulare ritardi nella pianificazione del prossimo campionato. Tutte le società, ad eccezione dell'Ancona, il cui posto è stato preso dal Milan Futuro, avevano infatti presentato domanda di iscrizione entro i termini stabiliti.

Serie C, girone C: subito Benevento-Cavese — Nel girone C, alla prima giornata andrà subito in scena un derby. Si tratta della sfida tra Benevento e Cavese, in programma nel week-end 23-25 agosto al Ciro Vigorito (ritorno il 22 dicembre). Una partita senza dubbio importante tra società campane e che attirerà pubblico. La Cavese, da neopromossa, cercherà di centrare l'obiettivo salvezza. Discorso diverso per l'ambizioso Benevento. I giallorossi, reduci infatti dall'eliminazione della scorsa stagione ai playoff, punteranno ancora al salto in serie B.

Benevento-Cavese, l'ultimo precedente — A Benevento l'ultimo precedente è datato addirittura 14 novembre 2010 (gara di andata), campionato di Prima Divisione girone B. Vittoria giallorossa per (1-0) con gol firmato da Clemente. Quasi quattordici lunghi anni quindi, dall'ultima volta al Vigorito: praticamente un'eternità per due società e tifoserie così importanti e calde.

Le date — Come noto, il campionato prenderà il via nel week-end che va dal 23 al 25 agosto e andrà avanti senza soste fino alla fine dell’anno solare. Il torneo si fermerà solo per la pausa invernale il 29 dicembre, per poi riprendere e chiudere la stagione regolare il 27 aprile 2025, prima dell’inizio della maratona dei play off. In mezzo ci saranno tre turni infrasettimanali: sono previsti per mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre, mercoledì 12 marzo (con anticipi al martedì o posticipi al giovedì).

Il girone C — Nel dettaglio le squadre del girone C di serie C: Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Audace Cerignola, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, ACR Messina, Monopoli, AZ Picerno, Potenza, Sorrento, Team Altamura, Taranto, Turris, Trapani.