Benevento, baby abbonato batte la Cavese nel derby

Nel girone C di serie C, dopo quasi quattordici anni torna il deby tra Benevento e Cavese. La sfida, molto attesa, si giocherà subito alla prima giornata, nel weekend 23-25 agosto al Ciro Vigorito. Una partita importante e che attirerà il pubblico delle grandi occasioni. La Cavese, da neopromossa, cercherà di centrare l'obiettivo salvezza. Discorso diverso per l'ambizioso Benevento. I giallorossi, reduci infatti dall'eliminazione della scorsa stagione ai playoff, punteranno ancora al salto in serie B.