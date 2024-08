Coppa Italia, l’Avellino si impone 3-1 nel derby con la Juve Stabia

Passano pochi minuti e al Partenio Lombardi i padroni di casa sbloccano subito l'incontro con il neo acquisto Tribuzzi . L'ex Crotone sfrutta alla perfezione un errore della retroguardia delle vespe e infila Matosevic sul primo palo. La risposta della formazione ospite non si fa attendere, al 13' Iannarilli compie una super parata su Artistico ma al 22' non può nulla sul colpo di testa di Piscopo , che sfugge alla marcatura di Frascatore e sfrutta alla perfezione il cross del compagno di squadra Floriani Mussolini . Il difensore dell'Avellino si rifà al calar del primo tempo: su una punizione ben calciata da Liotti , incorna perfettamente di testa e realizza il gol del nuovo vantaggio biancoverde (2-1) .

L'Avellino elimina la Juve Stabia e trova l'Udinese

Nella ripresa la Juve Stabiaprova a reagire, ma i tentativi della compagine gialloblu vengono smorzati da un super Iannarilli, in serata di grazia. L'ex portiere della Ternana prima salva ancora su Artistico, poi mura anche la conclusione di Romeo. Al 66' arriva il colpo del ko della formazione di casa: Liotti mette in mezzo un cross insidioso che Gori sporca leggermente per permettere a Tribuzzi di trovare la deviazione vincente del 3-1 in scivolata. Doppietta per il classe 1998 che conquista la palma virtuale di MVP e spinge l'Avellino al 2° turno di Coppa Italia dove venerdì (9 agosto, ore 18:30) affronterà l'Udinese alla Dacia Arena.