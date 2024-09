Carvajal: “In lizza per il Pallone d’Oro? Che onore”

Lo spagnolo parla alla vigilia della sfida europea contro lo Stoccarda: "Sappiamo cosa significa questa competizione per il club. Proveremo a vincerla, come sempre. Razzismo contro Vinicius Jr? Servono più controlli".

Vigila di Real Madrid-Stoccarda. Dani Carvajal giocatore simbolo non solo dei blancos ma anche della Nazionale spagnola, è intervenuto in conferenza stampa per parlare dell'esordio nella nuova Champions League. "Sappiamo cosa significa questa competizione per il club. Proveremo a vincerla, come sempre, ha detto lo spagnolo, ho un obiettivo, che è quello di provare a vincere un'altra Champions, la settima per l'esattezza. Perché non dovrei provarci quest'anno?".

Carvajal: "Insulti razzisti contro Vinicius Jr? Servono controlli più severi" — Lo spagnolo è tornato sul tema razzismo, visto che Vinicius Jr è stato di nuovo vittima nella sfida della Liga contro la Real Sociedad. "Vediamo e sentiamo sempre insulti nei suoi confronti. Quando vieni punto, sanguini. Ed è normale che risponda con certi gesti. L'argomento è chiaro. Sono necessari protocolli più severi. Real Madrid invincibile in casa? Le statistiche dicono questo. L'anno scorso in Champions abbiamo affrontato diverse squadre tedesche, domani ce ne sarà un'altra. Mbappè? Sarà un bell'esordio per lui a Madrid in Champions".

Altri temi della conferenza sono la scadenza del contratto e il Pallone d'Oro. Ecco cosa ne pensa Carvajal: "Sul contratto, la mia idea è di continuare il più a lungo possibile, ma devo essere realista. Quando non riterrò di avere un livello sufficiente per giocare nel Real, mi farò da parte. A patto che il club voglia continuare ad avermi in squadra, ovviamente. Il Pallone d'Oro? Per me è un sogno, ma anche solo essere tra i candidati è già un grande onore".