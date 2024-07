Reduce dall' eliminazione in Copa America col Brasile , Endrick Felipe Moreira de Sousa è impaziente di unirsi al Real Madrid. La sua presentazione ufficiale è attesa al Santiago Bernabéu il 26 luglio , prima di iniziare gli allenamenti con Carlo Ancelotti per la tournée negli Stati Uniti.

Endrick: "Devo dire grazie alla mia famiglia"

Endrick, in una lunga intervista concessa a L'Equipe, ha espresso gratitudine per l'opportunità di giocare nel Real Madrid, ricordando il supporto dei suoi genitori: "Hanno lottato per darmi il meglio. Grazie a Dio ho mantenuto la mia promessa e ho potuto aiutare la mia famiglia". Ha già visitato Madrid, conosciuto lo stadio Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti e i futuri compagni come Camavinga e Tchouaméni: "Sono già stato a Madrid due volte. Ho incontrato Carlo Ancelotti e ho visto i volti dei miei futuri compagni di squadra".