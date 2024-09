Djorkaeff: “Mkhitaryan? Il più forte armeno della storia”

Il francese ex Inter: "La forza della squadra di Simone Inzaghi è di giocare sempre tutti insieme. Thuram ha qualcosa del padre? Ha solo il sorriso, il papà non sapeva calciare. Sono curioso di vedere i nerazzurri in Champions".

Emanuele Giacometti Redattore 11 settembre - 21:22

Youri Djorkaeff, indimenticato ex trequartista francese dell'Inter, ha parlato in un'intervista a Sportmediaset. Focus ovviamente sui nerazzurri campioni d'Italia e sulle possibilità della squadra di Simone Inzaghi e delle sue possibilità di fare bene anche in Europa.

"La grande forza dell'Inter -ha detto Djorkaeff- è di giocare sempre tutti insieme, lottare per gli altri, andare avanti e indietro con sacrificio. Hanno grande volontà, segna Lautaro, segna Thuram ma è veramente una squadra bella da vedere. Thuram ha qualcosa del papà? Niente, ha solo il sorriso perché Lilian non sapeva calciare. Ha una presenza importante dentro e fuori dal campo, prima non giocava in questo ruolo e ha capito l'Inter e San Siro".

Djorkaeff: "Mkhitaryan impressionante. Inter in Champions? Con questa formula..." — Poi il francese dice la sua in modo diretto sulle possibilità di Lautaro Martinez di vincere il Pallone d'Oro: "A me non interessa se vince il Pallone d'Oro, ha vinto con l'Inter e con la Nazionale, ha tutto. Io ho giocato con Ronaldo, Zidane che hanno vinto il pallone d'oro ma non era la cosa più importante per loro. Mkhitaryan? E' il più forte armeno della storia, mi è sempre piaciuto ed è la fierezza di tutti gli armeni. E' impressionante.

L'Inter in Champions? Oltre che in Italia, farà bene anche in Champions. Con questa nuova formula sarà interessante vedere all'opera i nerazzurri".