Virus ferma CR7: salta l’esordio in Champions asiatica

CR7: "Ho vinto tutto al Real. Lo amo"

Nell'intervista, Cristiano ha riservato anche parole d'amore per il Real: "A Madrid ho vinto tutto. E' stato un piacere giocare per i blancos per 9 stagioni e vincere 4 Champions. Amo il Real Madrid, quando sono arrivato ero il giocatore più costoso della storia. C'era pressione, ma credevo in me stesso. Ero molto felice. Il Madrid è un tipo di squadra che non si arrende nemmeno sotto pressione. La gente dice che il Real è fortunato in Champions, ma non è fortuna, è cervello. Sono preparati per questi momenti. Il Bernabeu ha un'aria diversa. Le squadre magari riescono ad andare in vantaggio ma poi il Real le ribalta e vince".