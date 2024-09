CR7: “Amo il Real. Mbappé? E’ da Pallone d’Oro…”

Il portoghese ha postato un video della sua chiacchierata con Rio Ferdinand su You Tube: "Ho vinto tutto con i blancos. È stato un piacere giocare per il Real Madrid per 9 stagioni e vincere 4 Champions League".

Emanuele Giacometti Redattore 10 settembre 2024 (modifica il 10 settembre 2024 | 19:14)

Parole d'amore verso i blancos. Ma su questo non c'erano dubbi. Cristiano Ronaldo ha caricato sul suo canale YouTube un video della sua chiacchierata con Rio Ferdinand. Tema principale il calcio, da sempre la sua vita e ovviamente il Real Madrid.

Ronaldo: "Il Real non si arrende sotto pressione" — "Il Madrid è il tipo di squadra che non si arrende sotto pressione -ha detto Ronaldo-. La gente dice di essere fortunata in Champions League, ma è non fortuna, è cervello. Sono preparati per questi momenti. Il Bernabéu ha un'aura diversa. L'energia è diversa quando le grandi squadre vanno lì. Magari riescono a segnare un gol, ma poi la pressione ha la meglio su di loro. Il Real Madrid è il miglior club della storia del calcio.

Mbappè? I blancos saranno forti anche con Mbappé, ma non so se saranno migliori dell'anno scorso. Solo Dio lo sa. Hanno giocatori e una squadra fantastica, tra le migliori al mondo questo è sicuro".

Ronaldo: "A Madrid ho vinto tutto. Amo questo club" — "Ho vinto tutto con i blancos. È stato un piacere giocare per il Real Madrid per 9 stagioni e vincere 4 Champions League. Amo il Real Madrid -ha sottolineato CR7-. Quando sono arrivato, ero il giocatore più costoso della storia. C'era pressione, ma credevo in me stesso. Se avessi vinto il Pallone d'Oro in Premier League, sapevo che avrei fatto bene perché credo nel mio talento. È stato difficile, è un paese diverso, avevo solo 24 anni, ma ero molto positivo. Era chiaro per me che avrei fatto la storia. È stata una sfida e mi piace dimostrare che le persone si sbagliano. Ero molto felice a Madrid".

Ronaldo: "Mbappé? Farà bene. Potrebbe essere il prossimo Pallone d'Oro" — "Penso che Mbappé farà bene -ha concluso il portoghese-. La struttura del club è buona e solida. Hanno un grande allenatore. Poi c'è il Presidente, Florentino, che è lì da molto tempo. Mbappé potrebbe essere il prossimo Pallone d'Oro. Lui, Haaland, Belligham, Lamine...".