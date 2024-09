Record, Yamal primo U18 con 11 gare in Champions

Lamine Yamal è nella storia, ancora prima di giocare contro il Monaco . L'attaccante classe 2007 del Barcellona fra pochi minuti diventerà infatti il primo giocatore ad aver giocato 11 partite di Champions League prima dei 18 anni, superando così in un sol colpo Youri Tielemans, Jude Bellingham e Warren Zaïre-Emery. Numeri da predestinato, che confermano per l'ennesima volta il talento cristallino del calciatore cresciuto nella cantera blaugrana.

Monaco(4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Kehrer, Salisu, Singo; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Embolo. All. Hutter

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundè, Cubarsi, Inigo Martinez, Baldè; Casado, Eric Garcia, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Flick

Yamal: "Voglio diventare una leggenda del Barcellona"

Il baby talento blaugrana qualche giorno fa in un'intervista al programma El Hormiguero su Antenna 3, aveva detto: "Non voglio lasciare il Barcellona perché voglio diventare una leggenda. Essere paragonato ai migliori della storia è qualcosa di incredibile, ma voglio che la gente mi ricordi per essere Lamine Yamal.