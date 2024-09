Barça, Flick su Yamal: “Ecco cosa gli dico sempre…”

Il tecnico dei blaugrana nella conferenza pre Girona rivela: "Lamine gioca ad alto livello. E' bello vederlo in allenamento, può crescere ancora molto, vista la giovane età. Pallone d'Oro? Non chiedetelo a me".

Emanuele Giacometti Redattore 15 settembre 2024 (modifica il 15 settembre 2024 | 15:26)

Il Barcellona è ospite del Girona nella quinta giornata di Liga. La squadra di Flick punta al quinto successo di fila, dopo un avvio contraddistinto da un poker di vittorie, con la squadra che ha segnato 13 gol subendone solo 3. Il passato però rievoca brutti ricordi: nella scorsa stagione infatti, i blaugrana persero entrambi gli incontri col Girona per 4-2. "Abbiamo vinto quattro partite di fila e dobbiamo continuare così. So che sarà complicato -ha detto Flick alla vigilia- perché il Girona gioca davvero bene: sarà una partita di altissimo livello, un livello da Champions. Giocheremo in trasferta ma siamo fiduciosi perché abbiamo qualità. È importante che tutti i nostri giocatori diano il massimo".

Flick: “Col Girona una partita di livello Champions” — L'anno scorso il Girona ha segnato otto gol in due partite al Barcellona. Ecco cosa ne pensa il tenico tedesco: "Come ho detto prima è una partita di livello Champions. La scorsa stagione ho guardato molto il Girona e sono rimasto impressionato da allenatore e giocatori. Ma non è necessario guardare il passato: ciò che è successo, è successo. Dobbiamo dare il 100%, altrimenti non potremo vincere. Per noi sarà un bel test. Il prossimo Pallone d'Oro? Bella domanda, ma non è compito mio sceglierlo".

Il tecnico poi rivela cosa dice ogni giorno a Lamine Yamal: "Lamine gioca ad alto livello, ma è vero che alla sua età può ancora migliorare. È bello vedere come si allena, ora deve continuare ad allenarsi duramente. I campioni non riposano mai. Se vuoi essere un grande campione, non puoi mai riposare. Questo è quello che gli dico".

Real Madrid, due gol e tre punti all'Anoeta — Nel calcio i pali non contano e così la Real Sociedad deve arrendersi al Real Madrid che invece trasforma due rigori con Vinicius e Mbappé e passa 2-0 a San Sebastian tornando momentanemente a -1 dal Barcellona. Ad Anoeta partita spettacolare, Ancelotti respira e adesso può pensare alla Champions: martedì al Bernabeu... arriva lo Stoccarda.