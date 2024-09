Il Barcellona si coccola Lamine Yamal, il giovane classe 2007 aspira a diventare una leggenda blaugrana, ma boccia il paragone con Messi

Vincenzo Bellino Redattore 13 settembre - 15:03

Tra i protagonisti indiscussi all'ultimo Europeo con la Spagna, Lamine Yamal non vede l'ora di tornare in campo col suo Barcellona dopo la sosta per le Nazionali. Favorito per il Trofeo Kopa 2024 (premio per il miglior giocatore Under-21 del mondo), il classe 2007 sogna in grande e spera di diventare una leggenda del club, proprio come lo è stato Leo Messi.

Yamal: "Voglio diventare una leggenda del Barcellona" — Il Barcellona fa sul serio. Con 12 punti nelle prime quattro giornate l'era Flick è iniziata nel migliore dei modi. I blaugrana puntano al titolo in Liga e per riuscire nell'impresa si affidano alla qualità e alla spensieratezza del giovane Yamal. Come sottolineato dal Ds del Barça Deco, intervistato da Pedro Pinto al Thinking Football Summit ad Oporto, il giovane talento in erba del Barça ha una mentalità diversa rispetto a tanti suoi coetanei.

"Più che per il suo talento tecnico, Lamine Yamal è molto forte dal punto di vista mentale. Questo è ciò che lo distingue dagli altri. Non sente il peso di rappresentare il Barcellona e la nazionale sui grandi palcoscenici. Giocherebbe per le migliori squadre del Barcellona della storia".

Inoltre, ha già le idee chiare, ma non paragonatelo a Messi. "Non voglio lasciare il Barça perché voglio diventare una leggenda. Il paragone con Leo Messi? Essere paragonato ai migliori della storiaè qualcosa di incredibile, ma voglio che la gente mi ricordi per essere Lamine Yamal", ha dichiarato in un'intervista a El Hormiguero.