Yamal show, il Barcellona fa 5 su 5: 4-1 al Girona nel derby catalano

Evidentemente la doppia sconfitta dello scorso anno contro il Girona , il Barcellona se la sarà legata al dito. I blaugrana partono forte e dopo una prima parte di gara in equilibrio, alla mezz'ora sbloccano l'incontro con Yamal . Il gioellino Campione d'Europa con la Spagna in 7' realizza una doppietta che mette in ginocchio i padroni di casa. Prima sfrutta un disimpegno errato della retroguardia del Girona , poi pesca l'angolo lontano con una conclusione precisa da fuori area.

Barcellona, c'è gioia anche per Olmo e Pedri

Nella ripresa il Barcellona arrotonda il punteggio con Olmo che sfrutta al meglio un assist di Kounde al 47. Al 56' Lewandowski sfiora il poker che arriva otto minuti più tardi con Pedri che realizza il suo secondo goal stagionale. A 10' dal termine l'evergreenStuani sigla il gol della bandiera, il Barça si concede anche il lusso di disputare in inferiorità numerica gli ultimi dieci minuti per via di un fallaccio di Ferran Torres, che finisce anzitempo sotto la doccia, ma il punteggio non cambia più. 2° stop stagionale per il Girona, 5ª vittoria in altrettante partite per il Barcellonache sale a quota 15 in classifica e mantiene la vetta.