Derby catalano: il Barcellona a casa del Girona per la “manita”

Girona-Barcellona, domenica a Montilivi il derby catalano: padroni di casa a caccia del tris, blaugrana per la manita e per la vendetta.

Vincenzo Bellino Redattore 13 settembre - 16:01

5ª giornata di Liga ricca di appuntamenti. Il Real Madrid sarà impegnato nell'ostica trasferta di San Sebastian contro la Real Sociedad; l'Atletico Madrid domenica sera nel posticipo, ospiterà il coriaceo Valencia, ma prima della sfida del Wanda Metropolitano all'Estadio Municipal de Montilivi si gioca il derby catalano tra Girona e Barcellona.

Barcellona a caccia della manita — Momento da sogno per il Barcellona che ha iniziato il campionato col piede sull'acceleratore. Non poteva desiderare esordio migliore sulla panchina blaugrana Hans-Dieter Flick: 4 vittorie in altrettante partite e la testa della classifica momentanea con 12 punti, a +4 su Real, Atletico Madrid e Villarreal. Domenica pomeriggio (calcio d'inizio ore 16:00) c'è la possibilità di conquistare la quinta vittoria di fila; la manita permetterebbe a Yamal e compagnidi vendicare il doppio 4-2 rimediato nella passata stagione contro il Girona.

Girona, lo scorso anno fu doppietta — Quella disputata lo scorso anno è stata una stagione straordinaria per il Girona. Il terzo posto in campionato, la prima storica qualificazione in Champions League e le due vittorie ottenute contro il Barcellona, tramortito sia all'andata, sia al ritorno nel derby. Quest'anno son cambiate alcune cose, il mercato infatti ha un po' stravolto la rosa a disposizione di mister Miguel Ángel Sánchez Muñoz.

I protagonisti della storica cavalcata Eric Garcia, Savinho e Yan Couto sono rientrati rispettivamente ai club di appartenenza (Barcellona, Troyes e Manchester City) e poi ci sono state le cessioni di Artem Dobvyk, capocannoniere della scorsa Liga, trasferitosi alla Roma, e di Aleix Garcia, passato al Bayer Leverkusen.

L'inizio non è andato secondo i piani; 1-1 all'esordio in casa contro il Betis e il ko con l'Atletico Madrid (3-0). Ma alla 3ª giornata tutto è tornato al proprio posto, 4-0 all'Osasuna, 2-0 al Siviglia in trasferta e 5° posto momentaneo a quota 7, uno in meno del Real Madrid. Farà tris il Girona o assisteremo alla manita del Barça? Il terreno verde di gioco pronuncerà l'ardua sentenza.