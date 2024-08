Girona, un virus colpisce 6 giocatori a pochi giorni dall’inizio della Liga

Tsygankov o Van de Beek, tra gli altri, sono alcuni dei giocatori febbricitanti e il tecnico Míchel sta aspettando di sapere se potrà contare su di loro per la prima di campionato contro il Betis...

Il Girona non è al meglio in questo momento. La squadra catalana, una delle rivelazioni della scorsa stagione in Liga, ha concluso il suo precampionato con due sconfitte: un 4-0 contro il Newcastle e un ko contro il Bournemouth (3-2).