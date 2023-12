Quelli dell’Espanyol: tra Girona e Barcellona non è certo un derby…

C'è solo un derby catalano e quest'anno non si gioca...è la tesi di marca Espanyol sulle sfide fra Girona e blaugrana

analisi di Saverio Bene per Ara.cat -

La partita di domenica al Lluís Companys è stata una bella partita, ma non era un derby. Non è una critica, e nemmeno un giudizio di valore: solo una constatazione. I tifosi con una maglia sotto l'altra o con la sciarpa di ciascuna squadra, il tono di fratellanza tra tifosi, l'equa distribuzione degli ole! nella celebrazione dei gol sui social network da parte dei media. Anche il capitano del Girona aveva espresso, pochi giorni prima della partita, il suo desiderio di firmare per il Barcellona senza che nessuno si fosse indignato per le sue dichiarazioni. Tutte cose di tutto rispetto...

Ma non è un derby...

Perché quando c'è un vero derby, gli amici di Catalunya Ràdio non parlano di “festa del calcio catalano” né parlano in prima persona di entrambe le squadre. Quando c'è un derby catalano, dall'emittente pubblica ce n'è uno di noi in onda e uno di loro. La materia prima di un derby è la rivalità che richiede tanti anni e tanti rancori accumulati per diventare solida. Domenica c'è stato un episodio di barcellonismo sociologico nella sua versione più essenziale (Guardiolismo) e in quella più trotzkista con radici machiavelliche (Rourismo). Se il Girona continua su questa strada, la doppia militanza scomparirà: i bambini di Girona sono solo di Girona. Ma lo sguardo condiscendente verso l'amichevole rivale (nonostante il 2-4) gli costerà la scomparsa come identità.

Tutto questo detto con la massima ammirazione e riconoscimento per ciò che Girona ha realizzato. Una grande struttura, un direttore sportivo immenso e un allenatore enorme. Oggi sono molto più bravi di noi e non possiamo che congratularci con loro e invidiarli (un po'). Certo: poi sarà necessario ricordare loro che dovrebbero vincere trenta scudetti di fila senza che noi si torni mai più in Serie A per eguagliarci nella classifica storica del campionato.

