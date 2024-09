Petit attacca Bruno Fernandes: “In campo è una diva”

L'ex attaccante francese: "Il portoghese non ha atteggiamenti da leader ma da diva. Se fossi stato suo compagno di squadra non lo avrei voluto come capitano. In futuro a chi la fascia? Mainoo potrebbe essere l'uomo giusto".

Emanuele Giacometti Redattore 13 settembre 2024 (modifica il 13 settembre 2024 | 19:12)

Emmanuel Petit, campione del mondo con la Francia nel 1998 ed ex centrocampista di Arsenal e Barcellona, ha lanciato dure critiche al portoghese del Manchester UnitedBruno Fernandes. Secondo l'ex nazionale francese, i 79 gol segnati e i 67 assistit dal portoghese in 237 partite con il Manchester United mal si conciliano con l'atteggiamento da "diva" del capitano.

Petit, l'attacco a Bruno Fernandes — "A volte si comporta come una diva -ha detto il francese al podcast Drive- non come un capitano. Ha la fascia ma, se vuoi che sia onesto, se fossi un compagno di squadra di uno del genere e lo vedo comportarsi in questo modo in campo, agitando sempre le braccia lamentandosi, non lo voglio come capitano.

Sono rimasto molto impressionato durante il COVID-19, senza tifosi allo stadio, perché è stato impressionante partita dopo partita, ma poi ha firmato un nuovo contratto e l'ho visto giocare per il Portogallo, a volte mi arrabbio quando lo vedo in TV. In quel momento vorrei giocare contro di lui, per dargli una scossa in campo.

Chi lo potrebbe sostituire come capitano allo United? È difficile dirlo - conclude Petit-. Finora, i migliori dello United sono stati Kobbie Mainoo o anche Garnacho. Penso che Mainoo abbia il potenziale per indossare la fascia, ma è ancora molto giovane".