Souness, duro su Bruno Fernandes: “Non è un leader”

L'ex allenatore scozzese ha lanciato un attacco inaspettato al capitano del Manchester United, mettendo in discussione la sua leadership. "Non credo possa cambiare. Due stagioni fa col Liverpool ha gettato la spugna".

L'ex allenatore e calciatore Graeme Souness ha parlato al podcast Three Up Front di William Hill, insieme a Troy Deeney e Simon Jordan . Nel mirino dello scozzese, il capitano del Manchester United Bruno Fernandes .

Souness, che bordata a Bruno Fernandes

Souness non si è risparmiato e ha detto: "Quando si guarda ai leader del calcio moderno, un esempio è il Manchester United, che è uno dei più grandi club del mondo. Una vera e propria istituzione. Lo United non ha un leader secondo me. Bruno Fernandes? E' il capitano ma non si comporta da tale. Per esempio, quando due stagioni fa erano sotto 3-0 contro il Liverpool, ha semplicemente gettato la spugna. Il capitano! Semmai, avrebbe dovuto continuare a dare il suo contributo e aiutare i suoi compagni di squadra, ma così non è stato”.