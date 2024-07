Manchester, il derby dei 9 sarà tra gli scandinavi Haaland e Hojlund

Nel prossimo United-City, quindi, il danese Hojlund sfiderà in un derby scandinavo tra nueve il norvegese Haaland .

Quando si gioca il primo Manchester derby stagionale?

Manchester United-Manchester City, gara valida per il Community Shield, è in programma sabato 10 agosto, 77 giorni dopo la vittoria dei Diavoli Rossi in Coppa d'Inghilterra.