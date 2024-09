CR7: “United da rifondare. Ten Hag? Non può parlare”

Cristiano Ronaldo: "Ten Hag? Sei allo United, non puoi dire che..."

Ecco cosa ha detto il campione portoghese sul mondo United e su Ten Hag. "Il Manchester ha bisogno di ricostruire tutto secondo me. L'allenatore dice che non possono competere per vincere la Premier League e la Champions League. Come allenatore del Manchester United non puoi dire che non lotterai per vincere queste competizioni. Potresti non avere quel potenziale, ma non puoi dirlo. Dovrebbe dire, ci proveremo.