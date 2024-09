Derby, a Cesena il Modena ha vinto soltanto 4 volte

In terra romagnola si sono giocate in totale 28 sfide: i canarini hanno vinto appena 4 volte. Domani si torna in campo in un derby che è da sempre uno dei più sentiti di tutta la regione. Previsti oltre 200 agenti per garantire la sicurezza.

Emanuele Giacometti Redattore 12 settembre 2024 (modifica il 12 settembre 2024 | 09:33)

Sale l'attesa. Tra poco più di 24 ore, in serie B sarà derby Cesena-Modena, anticipo della quarta giornata (20.45). Una partita tra le più sentite di tutta la regione, che si porta dietro una forte rivalità condita da numerosi spiacevoli episodi, che ha portato a un inasprimento tra tifoserie, tra la fine degli anni '90 e gli inizi del 2000.

Derby al Manuzzi, il Modena ha vinto appena 4 volte — Tornando alle questioni di campo e alle statistiche, la squadra gialloblù in Romagna ha vinto solo 4 volte su 28. Un dato che la dice lunga, sulle difficoltà che si incontrano ogni qualvolta si gioca al Dino Manuzzi Orogel Stadium, specie in un derby sentito come questo.

Modena, l'ultima vittoria in serie C — L’ultima vittoria del Modena a Cesena, risale al settembre 2021, in Serie C, grazie ad una doppietta di Bonfanti (2-1). In Serie B, però, la storia è diversa.

Negli ultimi sette scontri, i bianconeri sono imbattuti e l’ultimo trionfo modenese è datato addirittura 29 aprile 2006: 4-2 finale.

Cesena-Modena, tutti i precedenti al Manuzzi — 12/05/1946 – Coppa Alta Italia: Cesena-Modena 3-1 (Bulgarelli, Bisotti, Mezzadra, Becagli);

16/03/1969 – Serie B: Cesena-Modena 1-0 (Buglioni);

30/08/1969 – Coppa Italia: Cesena-Modena 0-0;

24/05/1970 – Serie B: Cesena-Modena 2-1 (Enzo, Merighi, Ferrario);

12/09/1970 – Coppa Italia: Cesena-Modena 2-1 (Vellani, Enzo, Colombini);

04/04/1971 – Serie B: Cesena-Modena 1-0 (Enzo);

31/10/1971 – Serie B: Cesena-Modena 1-0 (Lisanti);

09/04/1978 – Serie B: Cesena-Modena 0-0;

29/03/1987 – Serie B: Cesena-Modena 1-1 (Frutti, Sala);

14/09/1988 – Coppa Italia: Cesena-Modena 4-1 (Holmqvist, Bordin, Traini, Aimo, Traini);

01/12/1991 – Serie B: Cesena-Modena 2-0 (Lerda, Masolini);

04/10/1992 – Serie B: Cesena-Modena 1-0 (Hubner);

30/10/1993 – Serie B: Cesena-Modena 2-1 (Calcaterra, Hubner, Autogol Bertoni);

31/08/1997 – Serie C1: Cesena-Modena 1-0 (Comandini);

24/09/2000 – Serie C1: Cesena-Modena 0-2 (Veronese, Califano);

13/12/2000 – Coppa Italia: Cesena-Modena 0-2 (Milanetto, Milanetto);

05/12/2004 – Serie B: Cesena-Modena 3-0 (Confalone, Rossetti, Bernacci);

29/04/2006 – Serie B: Cesena-Modena 2-4 (Autgol Mengoni, Autogol Perna, Salvetti, Bucchi, Tamburini, Campedelli);

07/04/2007 – Serie B: Cesena-Modena 1-0 (Salvetti);

15/03/2008 – Serie B: Cesena-Modena 2-1 (Ola, Longo, Croce);

23/05/2010 – Serie B: Cesena-Modena 2-1 (Guly, Malonga, Catellani);

02/03/2013 – Serie B: Cesena-Modena 1-0 (Succi);

29/12/2013 – Serie B: Cesena-Modena 1-1 (Capelli, Molina);

11/06/2014 – Serie B (Semifinale Playoff): Cesena-Modena 1-1 (Marilungo, Manfrin);

22/09/2015 – Serie B: Cesena-Modena 2-0 (Perico, Cascione);

24/11/2019 – Serie C: Cesena-Modena 1-0 (Borello);

29/11/2020 – Serie C: Cesena-Modena 0-0;

28/09/2021 – Serie C: Cesena-Modena 1-2 (Caturano, Bonfanti, Bonfanti);