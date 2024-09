Mignani e i fantasmi di Modena: Bisoli, dolci ricordi a Cesena

Cesena-Modena, il derby degli ex: l'esperienza poco fortunata di Mignani con i canarini e i dolci ricordi di Bisoli con i romagnoli

Vincenzo Bellino Redattore 12 settembre 2024 (modifica il 12 settembre 2024 | 09:02)

Il campionato di Serie B riparte col botto. Nel match inaugurale della quinta giornata, il Cesena ospita all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi il Modena nel più classico dei derby emiliani. La rivalità tra le due compagini è piuttosto contenuta: per i padroni di casa, il confronto con i canarini non è paragonabile a quello con il Rimini; mentre i tifosi gialloblu vivono con maggiore intensità i derby contro Bologna e Reggiana.

Cesena a +2 in classifica sul Modena — Inizio di campionato simile per le due compagini, entrambe sconfitte nel turno precedente la sosta delle Nazionali. Il Cesena si è fatto rimontare e sorpassare allo scadere dallo Spezia (2-1 al Picco), mentre il Modena è stato battuto 1-0 dal Cittadella al Braglia. Con due vittorie in 4 partite (Catanzaro e Carrarese) i romagnoli precedono di due punti in classifica gli emiliani, vittoriosi sul Bari (2-1) e fermati sull'1-1 dal Frosinone. Venerdì sera (calcio d'inizio ore 20:30) conterà solo vincere, il pareggio servirebbe a ben poco.

Mignani e quel dente amaro col Modena — Cesena-Modena sarà senza dubbio il derby degli ex. L'attuale tecnico dei canarini, Pierpaolo Bisoli, ha allenato in passato il Cesena, mentre l'attuale allenatore dei romagnoli Michele Mignani, ha guidato il Modena dal 2019 al 2021. L'esperienza di Mignani a Modena non è stata particolarmente fortunata: subentrato a Mauro Zironelli nella stagione 2019-2020, ha condotto i gialloblu in zona playoff ma ha chiuso il campionato al 9° posto. Nella stagione successiva, nonostante una regular season conclusa al 4° posto, non è andato oltre il primo turno dei playoff, eliminato dall'Albinoleffe.

Bisoli, Cesena rievoca dolci ricordi — Dai fantasmi modenesi di Mignani ai dolci ricordi che legano Bisoli al Cesena. L'allenatore del Modena ha guidato i Cavallucci Marini in due occasioni: dal 2008 al 2010, dalla Serie C alla Serie A, conquistando due promozioni consecutive; dopo le esperienze sulle panchine di Cagliari e Bologna è stato richiamato dalla società romagnola nella stagione 2012-2013 dove conquista la salvezza mentre in quella successiva, conclusa al 4° posto, elimina il Modena in semifinale play-off e vince lo spareggio promozione col Latina.