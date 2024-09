Esodo modenese verso Cesena: aria di derby allo stadio Manuzzi

Modena, derby in arrivo contro il Cesena allo stadio Manuzzi della città romagnola. Sono già tantissimi i biglietti venduti per il settore ospiti.

Quinta giornata di Serie B ormai in arrivo, con in dote una partita molto sentita, il derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Modena. Rivalità ai massimi livelli.

Il Modena dell’ex Bisoli, invece, staziona due punti sotto, al quattordicesimo posto. Gli ingredienti per un match interessante, dunque, ci sono tutti, e i tifosi lo hanno capito molto bene. Dal lato dei gialloblù, in particolare, si sente molto il match, tanto che i supporters ospiti non mancheranno, nello stadio cesenate, di fare sentire la loro voce.