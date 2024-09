Pallone d’Oro, Rodrygo: “Meritavo di essere in lizza”

Rodygo: "Non voglio sminuire nessuno, ma sono sorpreso..."

Insomma amarezza e delusione campeggiano in Rodrygo che ha ammesso: "Ero sconvolto quando ho saputo che non ero in lizza, pensavo di meritare la candidatura. Non voglio sminuire i giocatori che ci sono, ma penso che sia stata una sorpresa... Ma non posso fare molto, queste cose non le decido io.