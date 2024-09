Taurino: “Ternana forte, ma noi tuta e niente smoking”

Il tecnico del Gubbio: "Stiamo lavorando bene, c’è da fare un plauso ai giocatori perchè quando non attacchiamo difendono tutti. Ora abbiamo il Perugia, è un girone difficilissimo, non vedo squadre materasso".

Emanuele Giacometti Redattore 8 settembre 2024 (modifica il 8 settembre 2024 | 12:50)

Gubbio, sette punti in tre partite. Un grande avvio di campionato, dopo aver bloccato anche la corazzata Ternana nel derby. Una partita letta bene dal tecnico alla vigilia e interpretata al meglio dalla squadra in campo. Uno (0-0) che non scontenta affatto l'ambiente rossoblù.

Nel post partita l’allenatore del GubbioRoberto Taurino ha affermato: “Stiamo lavorando bene, c’è da fare un plauso ai giocatori perchè quando non attacchiamo difendono tutti. Devo fare i complimenti a tutti i giocatori per non aver preso ancora gol. Abbiamo incontrato una grande Ternana anche nei cambi, noi stiamo lavorando per provare ad essere vicini alle grandi del campionato. Dobbiamo avere la voglia di migliorarci ogni giorno. La fiammella della crescita deve accompagnarci ogni giorno”.

Taurino: "Niente smoking, solo tuta da lavoro" — Roberto Taurino continua la sua analisi del match: “Abbiamo lavorato bene, ho invertito gli esterni per non andare in difficoltà, ma abbiamo sbagliato troppe palle a campo aperto. Potevamo fare meglio nelle scelte, dobbiamo migliorare sulle qualità delle giocate perché non possiamo creare azioni e poi sbagliare in zona gol, altrimenti diventa tutto fumoso. Non abbiamo letto bene la partita nel finale: dovevamo attaccare maggiormente lo spazio creando occasioni quindi per fare male. Non ci mettiamo lo smoking, ci mettiamo la tuta da lavoro perché la strada è lunga.

Ora abbiamo il Perugia, è un girone difficilissimo, non vedo squadre materasso tutte hanno un qualcosa per metterti in difficoltà non ci saranno partite semplici e il Curi sarà un altro test per noi".

Gubbio-Ternana 0-0, il tabellino — Gubbio (3-4-2-1): Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Stramaccioni (29′ st Pirrello); Corsinelli, Rosaia (17′ st Franchini), Proietti, Zallu; Maisto (17′ st Iaccarino), D’Ursi (41′ st Faggi); Tommasini (29′ st Rovaglia). A disp.: Bolletta, D’Avino, Signorini, Fossati, Conti, Bita, Duro, Mancini, Giovannini. All.: Taurino.

Ternana (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono (39′ st Maestrelli), Capuano, Tito; Corradini (39′ st De Boer), Damiani; Carboni (1′ st Curcio), Romeo, Cicerelli (22′ st Krastev); Donnarumma (11′ st Cianci). A disp.: Vitali, Patanè, Ferrante, Donati, Mattheus, Martella. All.: Abate.

Arbitro: Ancora di Roma 1.

Ammoniti: Zallu (G), Loiacono (T), Tozzuolo (G), Cianci (T), De Boer (T). Angoli: 0-4. Recupero: 7′ pt; 6′ st. Spettatori: 3095 (dei quali 1175 provenienti da Terni nel settore ospiti).