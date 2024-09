Ternana, Abate: “A Gubbio sarà difficile per tutti…”

Il primo derby stagionale umbro termina (0-0). Il tecnico delle Fere: "Avevo chiesto ai ragazzi di non prendere gol, abbiamo lavorato bene e cercato di fare la partita. Dobbiamo continuare su questa strada".

Emanuele Giacometti Redattore 8 settembre 2024 (modifica il 8 settembre 2024 | 12:06)

Il Pietro Barbetti è ancora un tabù per la Ternana. Le Fere non vincono infatti dalla stagione 1953-1954. Il derby contro il Gubbio come noto è terminato 0-0. Lati postivi? Il secondo risultato utile consecutivo, con un bottino totale di 4 punti dopo due ostiche trasferte come quella di ieri sera e quella della scorsa settimana a Pontedera. E pure la porta inviolata, cosa che non era accaduta a Pontedera per esempio. Nel post partita il tecnico Ignazio Abate, si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi.

Ternana, il commento di mister Abate — Abate esordisce così: "Della mia squadra mi è piaciuto tutto. Abbiamo cercato di venire a fare la partita e avuto senso di appartenenza. Abbiamo cercat di dominare il gioco, rischiando poco solo sulle ripartenze. Abbiamo fatto quello che dovevamo, dispiace solo per i tifosi che erano tantissimi stasera.

Col Pescara non avevamo fatto bene in una partita sporca. Abbiamo fatto 2 trasferte su due campi ostici: poche squadre faranno punti qui. Ma da Pescara vedo una squadra diversa. Poi ci sono giocatori che sono arrivati da poco e non giocavamno da mesi. Dispiace per i tifosi e i ragazzi che hanno messo tutto. Credo però che abbiamo giocato contro una signora squadra come il Gubbio e qui sarà difficile per tutti fare punti. C’è solo da continuare a testa bassa, la strada è lunghissima ma stiamo creando un’anima".

Abate: "Tanti lati positivi: anche la porta inviolata" — Il tecnico della Ternana ha poi snocciolato altre questioni: "Avevo chiesto ai ragazzi di non prendere gol, abbiamo lavorato bene e abbiamo cercato di fare la partita. Se continuiamo così le occasioni che creeremo le convertiremo in gol. Ci teniamo stretto il punto su un campo difficile e credetemi che è importante farlo qui. La squadra crede in quello che fa ed inizia a divertirsi con la palla tra i piedi. Piano piano arriveremo alla nostra maturazione e mi auguro di regalare una vittoria in casa ai nostri tifosi che lo meritano".