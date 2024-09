Derby, Ternana continua il tabù Barbetti: 0-0 a Gubbio

Zero reti e un punto a testa. Il primo derby umbro della stagione, quello tra Gubbio e Ternanaternmina 0-0. Un match in cui la tattica ha avuto la meglio su tutto, gestita bene dai due tecnici Taurino e Abate. Davanti a 3000 spettatori e un tifo da categoria superiore le Fere non riescono ad abbattere il muro rossoblù. Quasi sul gong della gara (44' st) Cianci conclude di prima intenzione dopo un suggerimento dalla sinistra di Tito, trovando però sulla sua strada un ottimo e reattivo Venturi, portiere del Gubbio. Il Barbetti per i rossoverdi è quindi ancora tabù.