Ex Ternana, Proietti va al Gubbio: sarà subito derby

L'ex centrocampista delle Fere approda nella Città dei Ceri: giocherà con la maglia del Gubbio, club col quale ha firmato un contratto biennale, dopo l'avventura della passata stagione nel girone C di serie C con la Casertana.

Emanuele Giacometti 27 luglio 2024 (modifica il 27 luglio 2024 | 10:25)

A Terni ha vissuto momenti speciali, belli ed importanti. Quattro anni in rossoverde con 105 presenze, suddivise tra serie C e serie B con 5 gol e 6 assist. A Terni non è legato solo al lato sportivo, ma anche a quello sentimentale. Insomma, Mattia Proietti, dopo un anno alla Casertana, nel girone C di serie C, torna in Umbria. Proprio così, perchè ha firmato un contratto biennale con il Gubbio. E giocherà il suo derby contro la Ternana, visto che le Fere sono state inserite nel raggruppamento B, lo stesso dei rossoblù.

Chi è Mattia Proietti — Mattia Proietti, è un centrocampista (classe 1992) di piede mancino, noto per la sua abilità nel far girare la palla davanti alla difesa. All’occorrenza, l'ex Ternana può essere impiegato anche come mezzala. Un calciatore insomma versatile ed esperto che sarà sicuramente utile a mister Taurino in tutto l'arco della stagione. Proietti arriva nella Città dei Ceri, dopo una stagione alla Casertana, dopo aver disputato all'inizio della scorsa stagione, le prime due giornate con la maglia delle Fere in serie B.

Il curriculum di Proietti — Proietti porta a Gubbio un curriculum di tutto rispetto. Torinese, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha iniziato la sua carriera professionistica con il Vallée d’Aoste in Serie D. Successivamente, ha giocato per il Bassano, dove si è distinto in Lega Pro Prima Divisione. Nel 2017 passa al Pescara, dove esordisce in Serie B. Nel 2018 si accasa a Teramo in C, mentre l’anno successivo passa a titolo definitivo aalla Ternana. L’ultima tappa della sua carriera, prima di tornare in Umbria, è stata la Casertana.

La nota ufficiale del Gubbio — “As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mattia Proietti. Nato a Torino il 27 Febbraio 1992, Proietti è un centrocampista di grande esperienza che ha giocato l’ultima stagione con la maglia della Casertana dopo aver disputato le prime due giornate di campionato in serie B con la Ternana. A Mattia il più caloroso benvenuto nella famiglia rossoblù”.