Derby umbro al Perugia, ma Gubbio non ci sta: “Il rigore? Ridiamo per non piangere”…

Il derby vinto a Gubbio significa per al Perugia l'en plein nelle straregionali di questa stagione. Gara indirizzata dalla rete in apertura di Paz, che il Gubbio non è stato in grado di riequilibrare e il Perugia di chiudere.

Gubbio, proteste per il rigore non concesso nella ripresa

In ogni caso il patron Notari ha preferito concentrarsi sulla prestazione della sua squadra. Per il numero 1 biancorosso Santopadre, anche questo successo va inquadrato nel cammino che porta ai playoff.

Piero Braglia, allenatore del Gubbio, duro a Umbria TV: “Il rigore? Mi viene da ridere, per non piangere. Il designatore gli ha fatto i complimenti! Io gliel’ho detto in faccia. Quello per me è rigore”.