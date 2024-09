Ternana, Mammarella: “Derby? Vorrei giocarlo pure io”

Sale l'attesa a Terni per il derby col Gubbio. Il ds delle Fere intanto, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio: "Voglio stare vicino ad Abate. Parliamo dei miglioramenti che lui può portare avendo giocato 15 anni in un club importante come il Milan".

Emanuele Giacometti Redattore 6 settembre - 12:59

Poco più di 24 ore e poi sarà derby Gubbio-Ternana. Una sfida speciale che si giocherà nello splendido scenario dello stadio Pietro Barbetti domani alle 20.45. Una partita che sarà seguita tantissimi tifosi di entrambe le squadre e non solo. Un match non banale, che in serie C torna a distanza di qualche anno. L’ultima sfida nella città dei Ceri è stata infatti giocata nel marzo 2019 e finì 1-1. Gol di Espeche per i rossoblù e di Bifulco per i rossoverdi.

Ternana, parla il ds Carlo Mammarella — In vista del derby il direttore sportivo della Ternana, è stato intervistato da Tmw Radio. Ecco i passaggi più imporanti:

“Quando sei calciatore si vive in una bolla, non ti rendi conto di cosa c’è in una società di calcio. Passare dall’altra parte ti porta a capire tantissime dinamiche. Sono tanti gli aspetti da curare ed è sicuramente un lavoro più ampio rispetto a fare le due ore di allenamento giornaliero.

Uno dei miei obiettivi è di stare vicino al mister. Abate è infatti alla prima esperienza da allenatore. Ha le spalle larghe per quello che ha fatto da calciatore, ma anche lui ripete sempre che bisogna non pensare a quanto fatto da calciatore. Tra me e Ignazio c’è una complicità molto forte, a 360°. Parliamo anche dei miglioramenti che lui può portare avendo giocato 15 anni in un club importante come il Milan”.

Mammarella sui derby — La Ternana questa stagione troverà due derby. Il primo arriva domani ed è quello contro il Gubbio. Poi a Novembre ci sarà quello molto più sentito contro il Perugia. “I derby sono belli da vivere e da giocare. È per queste gare che mi viene di nuovo voglia di scendere in campo. Sono diversi anni che il Gubbio fa bene in questa categoria. Bisogna pareggiare quello che le squadre stanno mettendo in campo per poi riuscire a far uscire il nostro valore tecnico.

Scommesse nel mio calciomercato? Scommesse no. Sono ragazzi che sono stati scelti per una caratteristiche, qualcuno anche umorale e umana. Io come prima chiamata ho chiesto Carboni al Cagliari. Essendo la prima chiamata che ho fatto in questo ruolo potrei dire lui ma non voglio mettergli troppa pressione”.