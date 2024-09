Gubbio-Ternana, Degli Esposti: “Derby da vivere e…”

Sale l'attesa in casa eugubina per il derby di sabato sera contro la Ternana (ore 20.45). I tifosi delle Fere hanno già polverizzato gli oltre 1000 biglietti per il settore ospiti. Al Barbetti sarà una festa, con il pubblico delle grandi occasioni.

Emanuele Giacometti Redattore 4 settembre 2024 (modifica il 4 settembre 2024 | 19:15)

In casa Gubbio sale l’attesa per il derby contro la Ternana. La squadra si sta allenando con serietà e applicazione sotto l’attento sguardo vigile di mister Taurino e lo staff per cercare di continuare al meglio il buon percorso intrapreso in campionato. Nel frattempo, nel pomeriggio odierno, è intervenuto in conferenza stampa il direttore sportivo Alessandro Degli Esposti. E' stata l'occasione per fare un bilancio sul mercato appena concluso, per parlare della squadra e ovviamente del derby di sabato sera (ore 20.45) contro le Fere.

Degli Esposti: “Derby con la Ternana? Bella da giocare e vivere” — Immancabile una domanda sul derby di sabato sera contro la Ternana. “La Ternana -ha detto il direttore sportivo del Gubbio- è una squadra di un valore indiscutibile. Credo che sia una delle favorite per la vittoria del campionato, sia per i giocatori che sono rimasti che per gli acquisiti che ha fatto. Ha esperienza, qualità, struttura, freschezza, società solida alle spalle. Non credo che ci siano periodi migliori o peggiori per affrontare una partita del genere. Mi auguro che sia una partita bella da giocare e vivere e che sia una festa davanti a una bella cornice di pubblico. Mi fa piacere però che la squadra affronti questo derby in questa posizione di classifica, con questo entusiasmo, sperando che il Gubbio sia protagonista”.

Derby, i precedenti tra Gubbio e Ternana nella città dei Ceri — Sono tredici i precedenti a Gubbio tra rossoblù e rossoverdi in campionato. Perfetta parità per quanto riguarda le vittorie: quattro a testa, con cinque pareggi, l’ultimo nella stagione 2018/2019 (1-1). Inoltre, da segnalare che per la Ternana lo stadio Barbetti è un vero e proprio tabù. L’ultima vittoria in campionato risale infatti a ben 70 anni fa: stagione 1953-54, vittoria di misura (1-0) nel campionato di Promozione regionale. Il Gubbio non vince invece dalla stagione 1987-88: 1-0, gol di Cocciari su rigore.

Tutti i precedenti nel dettaglio — 1938/1939- Gubbio-Ternana 1-1 (Serie C)

1939/1940- Gubbio-Ternana 0-1 (Serie C)

1947/1948- Gubbio-Ternana 1-0 (Serie B)

1948/1949- Gubbio-Ternana 0-1 (Serie C)

1952/1953- Gubbio-Ternana 3-5 (Promozione Regionale)

1953/1954- Gubbio-Ternana 1-4 (Promozione Regionale)

1958/1959- Gubbio-Ternana 2-0 (IV Serie)

1959/1960- Gubbio-Ternana 2-1 (Serie D)

1960/1961- Gubbio-Ternana 0-0 (Serie D)

1987/1988- Gubbio-Ternana 1-0 (Serie C2)

1988/1989- Gubbio-Ternana 0-0 (Serie C2)

1994/1995- Gubbio-Ternana 0-0 (Serie D)

2018/2019- Gubbio-Ternana 1-1 (serie C girone B)