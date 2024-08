Gubbio, Proietti: “Il mio vero derby? Contro il Perugia”

Le prime parole da rossoblù ai canali ufficiali del club eugubino, dell'ex centrocampista della Ternana. "Sarà un campionato difficille, bisognerà subito farsi trovare pronti. I derby? Arrivano presto..."

Emanuele Giacometti Redattore 5 agosto 2024 (modifica il 5 agosto 2024 | 10:11)

In casa Gubbio continua la preparazione in vista dell'inizio del campionato e dell'imminente impegno sul campo dell'Ascoli in Coppa Italia, previsto per domenica alle 21. Una stagione in cui i rossoblù vorranno riconfermare quanto di buono fatto nelle ultime passate, dove sono arrivati due quinti e un settimo posto. Ci sono stati dei cambiamenti: dall'allenatore, al direttore sportivo, ma l'obiettivo rimane quello di riprovare a fare qualcosa di importante. Proprio per questo, il presidente Notari ha investito sul solito mix giovani-esperti. Mattia Proietti, classe 1992 appartiene a questa ultima categoria e ha parlato ai canali ufficiali del club eugubino.

Proietti, le prime parole da rossoblù — Come detto, Proietti, è un calciatore di esperienza e di qualità. Ha vestito tante maglie in carriera, tra cui quella della Ternana, che ritroverà da avversario nel girone B di serie C. “Bisognerà farsi trovare pronti per arrivare il più in alto possibile-ha detto il centrocampista ai canali ufficiali del club-, perchè secondo me il girone B, dei tre, sarà quello più equilibrato dove non ci sarà una vera favorita ai nastri di partenza ”.

Proietti e il derby — Un inizio impegativo per il Gubbio: Ternana alla terza e Perugia alla quarta. Due derby ravvicinati, ma Proietti spiega qual'è il suo: “La Ternana? Alla terza giornata c'è subito questa partita importante per me, ma il vero derby che sento arriva dopo, la giornata successiva e sarà quello contro il Perugia”.