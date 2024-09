Mbappé preoccupa Lizarazu: “Non fa più la differenza”

La sconfitta della Francia contro l' Italia in Nations League ha attirato molte critiche sull'ex PSG Kylian Mbappé . Tra questi c'è pure il connazionale Bixente Lizarazu , ex terzino del Bayern, che ha commentato ai microfoni de L'Equipe: "La conferenza stampa di giovedì di Kylian Mbappé mi ha sorpreso e messo in imbarazzo. Le parole usate da Kylian sono state inappropriate. Non sono quelle di un leader e nemmno quelle di un capitano.

Lizarazu: "Credo che Mbappé attraversi un momento difficile..."

Lizarazu ha poi continuato dicendo: "È la conseguenza di una situazione incredibilmente conflittuale con il suo ex club, il Psg, durante la quale l'extrasportivo ha avuto la precedenza sull'aspetto sportivo. Ci sono momenti nella carriera in cui devi fermarti, concentrarti nuovamente su te stesso. Penso che il capitano dei Bleus stia attraversando un momento difficile. La versione migliore di Mbappé risale probabilmente ai Mondiali del 2022 ed è quella che vogliamo rivedere. Oggi non è più esplosivo e decisivo come era in passato. Resta un ottimo realizzatore, un ottimo giocatore ovviamente, ma non fa più paura come prima".